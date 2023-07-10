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ナガノワックス　TANTO タント ポケモンカード　プロモ ピカチュウ2枚
商品番号 R63761688497
商品名

ナガノワックス　TANTO タント ポケモンカード　プロモ ピカチュウ2枚
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナガノワックス　TANTOタントポケモンカード　プロモピカチュウ2枚基本雷エネルギー2枚の合計4枚セットすぐにスリープに入れて保管しました！状態は白かけや傷などなく綺麗かと思いますが画像でご確認いただいてご納得いただいてからのご購入でお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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