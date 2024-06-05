- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
益子で作陶されています樺澤健治氏の土味・緋色等の焼け等の美しい南蛮窯変茶碗になります。大体の大きさは径：約１３ｃｍ高さ：約６ｃｍ程度になります。【プロフィール】1973年法政大学文学部卒業1978年八丈島の青木正吉、唐津の中里隆に師事1980年独立赤城山西麓に半地下式登り窯を築く「不可治窯」と命名南青山グリーンギャラリーにて「青木正吉と一門展」1984年新宿京王百貨店第一回作陶展1985年新宿京王百貨店第二回作陶展1986年蛇窯を築く新宿京王百貨店第三回作陶展1987年新宿京王百貨店第四回作陶展1988年新宿京王百貨店第五回作陶展1989年銀座松屋第一回作陶展『南蛮水指』米国スペンサー美術館（カンザス大学）収蔵1990年新宿京王百貨店第六回作陶展1991年銀座松屋第二回作陶展1992年『南蛮板皿』米国フィラデルフィア美術館収蔵新宿京王百貨店第七回作陶展1993年銀座松屋第三回作陶展1994年新宿京王百貨店第八回作陶展1995年銀座松屋第四回作陶展渋谷東急百貨店本店「注ぎもの」展1996年新宿京王百貨店第九回作陶展1997年銀座松屋第五回作陶展渋谷東急百貨店本店「板皿と揃いもの」展1998年新宿京王百貨店第十回作陶展1999年銀座松屋第六回作陶展渋谷東急百貨店本店「高脚の器」展2000年新宿京王百貨店第十一回作陶展2001年銀座松屋第七回作陶展2002年新宿京王百貨店第十二回作陶展2003年ノイエス朝日第七回作陶展ギャラリー穂紫野第四回作陶展2004年銀座松屋第八回作陶展新宿京王百貨店第十三回作陶展注意事項作品と栞のみになります。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming834792.html
http://narcologia.ru/goods/passivity108383.html
http://narcologia.ru/goods/browse686891.html
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
http://narcologia.ru/goods/forthcoming834792.html
http://narcologia.ru/goods/passivity108383.html
http://narcologia.ru/goods/browse686891.html
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色
人気作家★樺澤健治【師：中里隆】★南蛮窯変茶碗★緋色