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音声配信フルセット AT2020 YAMAHAAG03 など
商品番号 R70744577081
商品名

音声配信フルセット AT2020 YAMAHAAG03 など
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 13,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音声配信に使ってました。2台持ってたのですが、1台あまり使わないので出品します。これがあればすぐにでも配信できます。質問などお気軽にお声掛けください。セットの内訳買った時の金額の金額も載せます。YAMAHAag0318000円at202011800円マイクスタンド2800円オーディオ変換ケーブル900円エレコムUSBケーブル956円Appllighting-USB4749円#at2020#YAMAHA#ag03
http://narcologia.ru/goods/message513427.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual103746.html
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