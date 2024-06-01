SHIGEMORI エフェクター　※付属品あり

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商品詳細
エフェクトタイプ···オーバードライブSHIGEMORI RUBYSTONEエフェクターです。写真のように小傷はございます。箱あり、電池スナップ、電池ホルダー、ACアダプター付属しております。付属品なしをご希望の場合は、ご相談ください。ぜひご検討ください！
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