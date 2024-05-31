ESP FOREST改 エレキベース

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ESPでフルオーダーしたベースになります。1ボリューム・1トーン・3wayスイッチによるピックアップ切り替えはフロント、ミックス、リアになります。サイドポジションマーク蓄光タイプ。アンプ等で鳴らす際はアクティブピックアップなので9V電池が必須です。購入された方には写真の専用ハードケースとHERCULESGS414BPLUSスタンド、9V電池新品1個もお付けして送らさせて頂きます。ブランド...ESPフルオーダーベースボディ・アクリルネック・メイプル3ピース指板・フレイムメイプル、24Fスケール・ロングスケール(864mm)ピックアップ・EMGブリッジ・BB-1ペグ・SCHALLERカラー・ピンクラメ(写真では分かりにくく申し訳ありません)使用品になりますのでご理解のある方で宜しくお願いします。楽器、配送方法、その他質問ございましたら遠慮なくコメント下さい。北海道、沖縄、離島の方は配送料着払いとさせて頂きますのでご了承ください。#楽器#ESP#ベース#エレキベース#Bass#Forest#フォレストベース#espベース#bass#フォレスト