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茶道具　道場宗廣作　花文　扇形香合　共箱　V　5012
商品番号 J21124514965
商品名

茶道具　道場宗廣作　花文　扇形香合　共箱　V　5012
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約2.1cm　幅約9.7cm×4.3cm　重さ約16g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet36363.html
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