ベアブリック BE@RBRICK 100% バットマン　キャットウーマン

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商品詳細
★即購入可能です★★値下交渉は必ず金額をご提示ください★ベアブリックBE@RBRICKシリーズ21バットマンシリーズ24バットマン（ダークナイト）シリーズ24裏 キャットウーマン（ダークナイト）3体セット開封済み専用ケース付きいずれもレアなベアブリックだと思います。サイズは100%全てカード付属しますが、日焼けによる黄ばみがあります。自宅保管につき多少の擦れや汚れはご容赦ください。完璧な美品をお求めの方、細かい点が気になる方は購入をお控えください。購入後の返品は対応できません。状態は写真をご覧の上、ご購入お願いします。キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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