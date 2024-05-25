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2NE1 ペンライト
商品番号 G14372964486
商品名

2NE1 ペンライト
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期の物です！数回コンサートで使用し、自宅で保管しておりました。動作確認済み
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