2NE1 ペンライト

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商品詳細
初期の物です！数回コンサートで使用し、自宅で保管しておりました。動作確認済み
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit789086.html
http://narcologia.ru/goods/kindness683305.html
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