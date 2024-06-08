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ガイソーケン-MEMORIAL EDITION-騎士龍戦隊リュウソウジャー
商品番号 L42906827191
商品名

ガイソーケン-MEMORIAL EDITION-騎士龍戦隊リュウソウジャー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガイソーケン　メモリアルエディション箱を開封したのみですので未使用に近いと思います。伝票札貼ってあります。即購入OKです。#騎士龍戦隊リュウソウジャー#スーパー戦隊シリーズ#王様戦隊キングオージャー#暴太郎戦隊ドンブラザーズ#魔進戦隊キラメイジャー#バンダイ#変身アイテム
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