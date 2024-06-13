ADV バシャーモ　ラグラージ　ジュカイン　3枚セット

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商品詳細
2003年 ADV 第1弾拡張パック 収録バシャーモ 011/055★ラグラージ 016/055★ジュカイン 003/055★計3枚の出品です！ラグラージには渦巻きホロ入り（3枚目参照）バシャーモの裏面には白かけあり（4枚目参照）ファイル保存で使ったことないので小傷はありません！画像追加等ありましたらコメントお願いします♪ボックスパックシングル···シングルポケカポケモンカード御三家レアリティ···★
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