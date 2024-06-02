YAMAHA フルート YFL-517

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商品詳細
2015,08に購入して半年(夏〜冬)使用しましたが、その後吹奏楽を辞めましたので、自宅保管でした。今後は使用しません。・フルート本体・ケース・取扱い説明書・保証書(保証期限は切れてます)吹奏楽でフルートを大切に使用して頂ける方、必要としている方どうぞ。★フルートについて詳しい事はネットにてお調べください。★お気持ち程度のお値下げは大丈夫です。・大幅値下げは難しいです。★メルカリ手数料、送料のご理解ある方にお願いいたします。m(__)m
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