掛け軸 宮本武蔵 枯木鳴鵙 複製 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸宮本武蔵枯木鳴鵙複製絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）402×1029ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 宮本武蔵 枯木鳴鵙図 赤富士 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#宮本武蔵#宮本_武蔵#武蔵#枯木鳴鵙#枯木鳴鵙図#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物



掛軸 宮本武蔵 複製画枯木鳴鵙（枯木にもず）(掛け軸 尺五立)



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