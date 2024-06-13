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茶道具 吉向焼 六世吉向松月造 青釉刻竹文 菓子鉢 共箱/茶事/茶道具★時代物★
商品番号 W72524568008
商品名

茶道具 吉向焼 六世吉向松月造 青釉刻竹文 菓子鉢 共箱/茶事/茶道具★時代物★
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具吉向焼六世吉向松月造青釉刻竹文菓子鉢共箱/茶事/茶道具★時代物★4D0511サイズ(約):径17.5㎝、高さ9㎝、重さ334g
http://narcologia.ru/goods/stealth845576.html
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