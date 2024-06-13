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- 茶道具 吉向焼 六世吉向松月造 青釉刻竹文 菓子鉢 共箱/茶事/茶道具★時代物★
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商品詳細
茶道具吉向焼六世吉向松月造青釉刻竹文菓子鉢共箱/茶事/茶道具★時代物★4D0511サイズ(約):径17.5㎝、高さ9㎝、重さ334g
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