【ミッシェル.アンリ】カシスの夏　直筆サイン入り　ED１番 　シルクスクリーン

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父が35年近く前にアールビバン株式会社で購入しました。額縁に多少の傷はありますが、絵自体は問題ありません。エディション番号が「１」です。アールビバン株式会社は下記の会社です。https://www.artvivant.co.jp/service/art/■画寸縦５２×横６５ｃｍ■額寸縦７９×横９０ｃｍ世界中から愛された「幸福の画家」が描くフランスの美しい四季最高褒章受章・色彩の魔術師ミッシェル・アンリの『カシスの夏』。世界限定３００部のエディション番号「１」です。モロッコ公室やサウジアラビア王室も所蔵する版画傑作。フランス画壇の巨匠と称され、2016年に惜しまれながら逝去したミッシェル・アンリ。フランス最高褒章レジオン・ドヌール賞を始め、様々な賞を受賞したその作品は世界中の美術館、サウジアラビア王室、モロッコ公室に所蔵され、フランスのシラク元大統領夫妻等の熱狂的なファンが多い事で知られています。ミッシェル・アンリは「画家は枯れてしまう花に、魔法を使ってキャンバスの上で永遠の命を与える」と言います。作品は非常に生命力にあふれ幸福感に満ちていることからも「幸運の画家」とも呼ばれています。本作は世界限定300部のみの制作でシリアルナンバー入りに加えて、本人が監修して直筆のサインを入れたオリジナル品。「カシスの夏」マルセイユから10キロ程西に位置する漁業と観光の地中海岸の小さな港町カシス。カシスの海辺にクリスタル花瓶に活けられたコクリコ(ポピー)が描かれている。