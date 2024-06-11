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ポケカ VSTARスペシャルセット ロストアビス 2個セット
商品番号 K83590431407
商品名

ポケカ VSTARスペシャルセット ロストアビス 2個セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品内容■ポケモンカードゲーム　ポケカVSTARスペシャルセット2個セット■発送について■基本即日発送ですが、平日日中の取引に関しては仕事終わりでの発送となります。また、仕事の都合上、出張期間と被っていた場合帰宅後の発送となります。★新品未使用★★送料無料★★即日発送★★即購入OK★種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···拡張パックロストアビス
http://narcologia.ru/goods/conception637757.html
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