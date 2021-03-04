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- 値下げ☆ゆず☆ゆずスタジアム2005年GO HOMEツアーグッツ8点セット
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商品詳細
マスコットセットステッカー売切れゆず☆ゆずスタジアム2005年GOHOMEツアーグッツ8点セットになります。すべて新品未開封未使用です。①GOHOMETシャツ白Sサイズ 定価3500円②GOHOMETシャツ水色Sサイズ 定価3500円③スポーツタオル 定価1000円④うちわ 定価500円⑤ナイロンバッグ 定価1000円⑥ゴーホームパンフレット未開封 定価3000円⑦メッシュキャップ フリーサイズ 定価1500円⑨リストバンドセット 定価500円おまけにＨMVのうちわとGOHOMEツアーのグッツが掲載されてるフライヤーもお付け致します。その他ゆずグッツ多数出品予定です。
http://narcologia.ru/goods/traverse604326.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome767743.html
http://narcologia.ru/goods/flight148728.html
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ゆず
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