ふりそで sr 美品　ローダ発送

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商品詳細
開封後スリーブへ入れ管理しております。ローダーにいれて発送します。カードの状態は一律プレイ用とさせて頂きますが素人目では白かけ、傷確認できません。原則画像での確認をお願いします。画像をご確認頂きご納得の上でご購入ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。折れ曲がり、濡れ対策して発送します。ポケモンカードスカーレットバイオレット
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