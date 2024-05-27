ソネット オカリナ lehl S-5C 昭和51 昭和レトロ

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かなり昔のオカリナです(o^^o)実家の棚から出てきました。オカリナの価格帯やレトロなものに対しての価値の付き方などが分からず、価格は感覚でつけさせて頂いています(\u003e_\u003c)お値段交渉などあればどうぞ色も素敵な色味で外箱はある程度使用感ありますが、オカリナ自体はとっても綺麗な状態ですm(__)mおそらく種類はS-5Cだと思うのですが、素人判断なのでお写真をご覧の上要ご検討くださいませ(TT)※完璧を求める方や神経質な方はご購入を御遠慮ください※なるべく丁寧な対応を心がけますが、初心者の発送ですので至らない点もあるかと思います(TT)なにかご質問などあればご遠慮なくお問い合わせ下さい(^^)