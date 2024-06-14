TravisJapan トラジャ ペンライト アクスタ 第2弾 セット

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商品詳細
TravisJapanトラジャペンライトEnter1234567アクリルスタンド第2弾のセットになります。ペンライト2本とも新品未使用アクリルスタンド全て新品未使用七五三掛×2宮近×2松倉×3松田×1中村×2全てのメンバーが揃っている訳ではないのでご注意ください。・即購入可・バラ売り可→ペンライト(1100)、アクスタ(800)・値段交渉可(常識の範囲内でお願い致します)ご不明点ございましたらコメントお願いします。#TravisJapan#宮近海斗#七五三掛龍也#松倉海斗#松田元太#中村海人
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