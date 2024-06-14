お値下げしました！basinerエレキギター用セミハードケース

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basinerエレキギター用セミハードケースACME－EG－RKRelicカーキーカラー限定生産カラー2023年７月に定価38500円で購入しました。☆新品未使用☆タグ付き他にもケースを買ってしまいましたので、今回、こちらの限定生産カラーのカーキー、セミハードケースを出品致します。定価より少しでもお安くお求めご希望の方に☆ポケットがたくさんついていて大変重宝します。レインコート付き。購入した時に入っていた箱に入れて配送します。いかがでしょうか♪希望額にもよりますが、一度コメント頂ければ頑張れる範囲内で検討させていただきますのでコメントお待ちしてます^-^