i□ 玉富作 立体 馬 絵画 銀 額縁 昭和 アンティーク

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商品詳細
【玉富作立体馬絵画銀額縁昭和アンティーク】半立体になっていて浮かび上がっているように見えます。サイズ縦：約32ｃｍ横：約41ｃｍ奥行：約2.7ｃｍ 裏面に昭和54年５万の記載あり。専門家ではないので詳しいことはわかりかねます。na-□101901
http://narcologia.ru/goods/stage797897.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic377112.html
http://narcologia.ru/goods/organization675362.html
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