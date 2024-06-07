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⭕️超貴重有田焼の飾り壺
商品番号 D97407222011
商品名

⭕️超貴重有田焼の飾り壺
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。有田焼の飾り壺です。蔵の中を整理していたら出てきた物です。大変古く貴重なお品です。サイズ高さは約100cm直径は約44cm画像に写っている物が全てです。状態は画像にてご判断下さい。お値引き期間300000円→180000円→60000円
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