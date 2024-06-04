60センチ水槽　フィルター　水槽台 ライトセット

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商品詳細
60cmワイド アクリル水槽です。上部フィルターでウェットandドライ方式です。ライトはGEXです。水槽は少し小傷があります。水槽台内部にサーモスタット等を掛けるためのビスを打ち込んでいます。8枚目参照ください。※水槽台内部に写っているものは別売です。用品の種類···水槽本体#水槽#水槽台#水槽セット#アクアリウム#熱帯魚
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