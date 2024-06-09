岩井各種5本、竹鶴700ml1本の合計6本セット

6本セット36500円で出品します。①岩井ワインカスク750ml2本②マルスウィスキーSHIKI750ml2本③竹鶴ピュアモルト700ml1本④岩井シェリーカスク700ml1本蒸留所・銘柄···竹鶴、その他熟成期間···〜9年一本あたりの容量···500〜749ml、750〜999ml総数···6本アルコール度数···40～44%



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