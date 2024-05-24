ベッツワンベテリナリー 犬用 スキンケア チキン 小粒 3kg

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皮膚疾患の犬のために犬の皮膚疾患に配慮し、特別に調製された食事療法食です。この食事は、犬の皮膚疾患に配慮し、必須脂肪酸の含有量を調整しています。◆皮膚疾患に配慮◆皮膚疾患の食事療法のため、オメガ3脂肪酸（EPA・DHA・ALA）※1を配合しています。※1標準的な自社成犬用フードと比較し、約119%増◆皮膚の抵抗力に配慮◆健康的な抵抗力の維持のため、クルクミン、ビタミンC、タウリンを配合しています。◆皮膚の健康維持に配慮◆犬の皮膚の健康を維持するため、ナイアシン、ビオチンを配合しています。◆お腹の健康維持に配慮◆腸内フローラを整えるため、善玉菌のエサとなる食物繊維（セルロース）、フラクトオリゴ糖を配合。さらに消化吸収の負担が少ないジャスミンライスを使用し、犬のお腹の健康維持をサポートします。◆複数の抗酸化成分（ビタミンE、ビタミンC、タウリン）を配合◆◆小型犬が食べやすい小粒サイズ◆※本製品は、国際基準であるGMP・HACCP・ISO9001の認定を受けた工場で、原材料の選定から製造、出荷までの全工程において徹底した品質管理のもと、安定した品質を保つように製造されています。定価5684お値下げコメントはご遠慮くださいませ。リサイクルダンボールでの発送になります。ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kg#ドックフード#療法食#犬おやつ