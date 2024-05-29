ブラデリスニューヨークピース綿混楽々デイリーバストキープ、キャミ23Lブラック

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ブラデリスニューヨークピース綿混楽々デイリーバストキープ、キャミ23サイズ L(86〜94)カラー ブラック定価¥5.720ワイヤーなし、プルカップパットあり(取り外し可能)即購入いただいてもよろしいです。梱包の際には少し圧縮いたしますことをご了承ください。ネコポスでの発送を予定しております。自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。バストを下からすくいあげ、丸みのある美シルエットに！吸汗速乾アンド接触霊感の面観音ワイヤー楽々快適ブラキャミ汗ばむ季節も、快適な着心地楽なつけ心地でナチュラルにバストメイクセパレート構造の内臓カップ気になる背中、はみ肉、脇汗もカバーレースを使わないシンプルで洗練されたデザインです。ブラデリス、ニューヨーク商品の1番の魅力は、補正力！！ボディーラインを美しく見せる機能とデザインを追求した独自開発のモールドカップ、内蔵ブラやオリジナルパターンの採用のショーツなどで理想的なシルエットを演出しますブラデリスニューヨーク商品の一番の魅力は補整力”。ボディラインを美しく魅せる機能とデザインを追求した、独自開発の「モールドカップ」内蔵ブラや、オリジナルパターン採用のショーツなどで、理想的なシルエットを演出します。宜しくお願い致します。QVCショップチャンネル