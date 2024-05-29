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【FENDI／フェンディ】ポロシャツ
商品番号 U75929223854
商品名

【FENDI／フェンディ】ポロシャツ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名FENDIフェンディポロシャツズッカ柄ズッカロゴ半袖レディース44Sイタリア製●ブランド説明フェンディは1925年、アドーレ・フェンディとエドアルド・フェンディがローマに革製品店を設立したことがブランドの始まり。創業当時、ハリウッドで流行していた毛皮の襟巻きに注目して、毛皮のコートを売り出したことで成功。以来、イタリア人女性のステータス・シンボルになる。特に目立った傷や汚れはなくまだまだ末永く着用いただけるかと思います。●カラーブラック／ホワイト●素材　　　ポリエステル83%ポリウレタン17%●サイズサイズ表記：I44Sサイズ相当※印字が消えてしまっていますが、以下に当てはまります。肩幅：約40cm身幅：約42cm着丈：約53cm袖丈：約16cmカラー···ブラック、ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏
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