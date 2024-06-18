BROOKS BROTHERS ブラウス　タグに記名あり

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BROOKSBROTHERSブルックスブラザーズのブラウス、トップスです。★お値下げコメントはお控えください。★サイズ 4採寸を参考にしてお選びください。平置きでおおよそ、身幅47㎝、着丈（後ろ身頃肩から）63㎝★絹 100%★着用回数 少ないです。★★ご注意洗濯表記のタグに記名がございます。気になさる方はくれぐれもお控えください。silkなので肌触りが柔らかく上品な生地感です。着用回数は少ないのでタグの記名の他は美品だと感じますが個人保管・検品のため見落としがある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご理解を頂ける方にのみお願い致します。イエナ、セシオ、ニューヨーカー、アナイ、Jプレス、ヒロコビス、ポールスミス、マッキントッシュ、ポールスチュアート、ダントン、フレッドペリー、23区、トゥモローランド、ユナイテッドアローズ、シップス、ボルジィ、ルーニィ、リフレクト、自由区、エポカ、アマカ、イエナ、東京スタイル、セオリー、ミッシェルクラン、キース などお好きな方