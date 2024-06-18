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【週末特別価格】Fred Perry ポロシャツ 美品
商品番号 O67913469618
商品名

【週末特別価格】Fred Perry ポロシャツ 美品
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 5,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZOで購入して2回着用しましたが、あまり似合わなかったので出品します！かなり状態も良く美品です。土日限定で即日発送可能です。よろしくお願いします^^15,400円で購入しています。
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