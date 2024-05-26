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美品✨ナラカミーチェ 花柄レース フリル付きノースリーブブラウス パープル
商品番号 K85147210264
商品名

美品✨ナラカミーチェ 花柄レース フリル付きノースリーブブラウス パープル
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,421 円
在庫状況 あり

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商品詳細

poko様専用ページですよ＾＾■NARACAMICIEナラカミーチェ♦花柄レースフリル付きノースリーブブラウス♦️透け透けですので、お手持ちのインナーを合わせて着用下さいね♦️映えるカラーのブラウスですよ✨♦️ストレッチなし■カラーパープル紫■サイズⅡ9号Mマネキン着用中■平置きサイズ着丈/56cm身幅/46cm肩幅/36cm素人採寸、検品、自宅保管品です。ご理解頂ける方よろしくお願いします。コンパクトに折り畳んでの発送になります。らくらく⇔ゆうゆう変更して発送する場合もございます✨即購入大歓迎✨質問、お値引交渉、気軽にコメント下さい#ぞうママトップス一覧↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェックろ619032
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