UNIF Derby Top クロップトップ グリーン ユニフ

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◼︎即購入OK◼︎色違いのグリーン(L)も出品しますので希望がある場合ご気軽にお声掛けください。unifのクロップトップです。公式オンラインサイトにて購入しましたが、着なくなった為、着てくださる方にお譲りしたく出品いたしました。複数回着用で、少々使用感ありますが、BLACKPINKのJennieも着用したレアな人気商品で、もう生産終了の廃番品なのでなかなか手に入れない人気商品です☆古着に抵抗ない方、y2k好きな方にはピッタリです^_^まだまだ着ていただけると思います。定価$48非喫煙者でペットも飼っておりません。素材:コットン100%サイズ:M※古着ですので、神経質な方はお控え願います..※ご購入後にサイズが合わない等の理由での返品はお受け付けいたしません。予めご了承ください。#unif#ユニフ#クロップトップ#Derbytop#トップス#レディース#古着#90sファッション#00sファッション#カリフォルニア#90年代#コットン#コットン100#Mサイズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋