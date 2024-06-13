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メキシカン刺繍　トップス
商品番号 D21629552799
商品名

メキシカン刺繍　トップス
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディースの古着屋さんで数年前購入しました♪着る機会がなくなったので出品します！刺繍の部分にほんの少しほつれがありますが購入したときからあったものです！洗濯は手洗いで行っていたので状態は悪くないと思います♪
http://narcologia.ru/goods/voiceless708859.html
http://narcologia.ru/goods/protein977634.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial722616.html
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