メキシカン刺繍　トップス

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商品詳細
レディースの古着屋さんで数年前購入しました♪着る機会がなくなったので出品します！刺繍の部分にほんの少しほつれがありますが購入したときからあったものです！洗濯は手洗いで行っていたので状態は悪くないと思います♪
http://narcologia.ru/goods/voiceless708859.html
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http://narcologia.ru/goods/secretarial722616.html
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