ルビー　ネックレス 約4mmカット39cm

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商品詳細
■商品名：ルビー ネックレス■商品id：t561-1593■商品重量：約14.1g■商品サイズ：粒直径約:4mm39cm試験や受験、商談や発表会。人が苦手であがり症など、自分自身に勇気、自信が無い人にお勧めします。ポケットやバッグに入れてるだけでも大丈夫。#ルビー#ネックレス
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