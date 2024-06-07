REGALO バルドロゼ お財布ポシェット メタルチャーム付き

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レガロBARDOTROSE2wayウォレットポシェット牛革にクロコ型押しを施した“ジェントルクロコ”を使用した柔らかなレザーの質感が魅力のお財布ポシェットです。お財布とバッグが1つになったウォレットバック。スマホやエコバッグ、コスメやメガネなど必需品が収まり、普段使いから旅行などのお出かけに最適です。ストラップは取り外し可能なので、シーンに合わせて斜め掛けしたり、クラッチバッグのようにお使い頂けます。お色は夏は涼やかに、冬はダークカラーの差し色に1年中使えるアイボリーです。専用の不織布と可愛いメタルチャーム付き。（写真9）4年程前に購入し、2、3回使用しました。定価2万円近くしたと記憶しております。購入当初からファスナーの布地が茶色っぽくなっています（写真5）。目立ちませんが、底角にスレあり（写真7）。ファスナーの持ち手にうっすら水色の線がついています（写真8）メタルチャームに小さな変色があります（写真9）自宅保管の為底に折りシワがついていますが、全体的に綺麗な状態です。素材牛革(クロコ型押し)仕様外/カード×18、オープン×2、 マチ付き×2、ファスナー×1中/ファスナー×1中/ファスナー×1、 オープン×2サイズ約W23×H13×D7cmショルダー全長：最大約110cmショルダー幅：約1.5cm★喫煙者、ペット同居なし。★即購入OKです。★先にご購入される方優先なので、取り置き、専用対応はしておりませんm(__)m★あくまでも中古品ですので、細かな点や、畳みシワなど気にされる方はご遠慮下さい。