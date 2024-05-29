クリーニング済☆イウエンマトフ　ワンピース

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商品詳細
⭐️プロフィールをご一読ください⭐️ユナイテッドアローズウィメンズストアで購入しました。購入時価格 37400サイズ36着丈107154センチの身長だとくるぶし上くらいの着丈です。着画最後に載せてます。着用回数１回(結婚式の二次会で着用)適度に光沢があり品の良いワンピースです。ドレスとしても、普段着としても着こなせる一枚です。秋にはテーラードジャケットやライダースを羽織っても可愛いです。クリーニングに出して保管していました。コンパクトに折り畳んで発送します。#結婚式#衣装#二次会#パーティ#ハワイ#グアム#沖縄#プレ花嫁#ウェディングドレス#フォトウェディング#ZARA#ビューティアンドユース#アーバンリサーチ#グレースコンチネンタル#オケージョンドレス#ドレス#アメリ
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