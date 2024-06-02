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ラグナムーン LADYジャガードIラインワンピース ドレス
商品番号 V35621576478
商品名

ラグナムーン LADYジャガードIラインワンピース ドレス
ブランド名 ラグナムーン
特別価格 税込 2,920 円
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商品詳細

LAGUNAMOONLADYジャガードIラインワンピース新品タグ付きカラー:ベイビー　ピンクサイズ:S結婚式で2度着用しました。クリーニング済み
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