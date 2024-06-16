ロンハーマン　ピンク　パープル　Tシャツ

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ロンハーマンで購入色は薄いピンクのようなパープルのような絶妙な色合いで可愛いです。生地はすごく柔らかいタオル地のようなベロア生地のような文章では伝えづらいのですがすごく気持ちのいい素材です。テロンとしたTシャツなのでボトムにインしてもアウトでも可愛く着れます何度か着用しましたが状態綺麗です。タグ部分に若干の黄ばみあります写真参考にしてくださいネック···Uネック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋カラー···ピンク柄・デザイン···無地