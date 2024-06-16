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ロンハーマン　ピンク　パープル　Tシャツ
商品番号 T44296062137
商品名

ロンハーマン　ピンク　パープル　Tシャツ
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンハーマンで購入色は薄いピンクのようなパープルのような絶妙な色合いで可愛いです。生地はすごく柔らかいタオル地のようなベロア生地のような文章では伝えづらいのですがすごく気持ちのいい素材です。テロンとしたTシャツなのでボトムにインしてもアウトでも可愛く着れます何度か着用しましたが状態綺麗です。タグ部分に若干の黄ばみあります写真参考にしてくださいネック···Uネック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋カラー···ピンク柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/preference555238.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle131966.html
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