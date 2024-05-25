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- [期間限定お値下げ]Dear My Love 襟レースフリルリボンブラウス
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商品詳細
DearMyLove様の襟レースフリルリボンブラウスです！1度だけ袖を通したのですが、満足したので出品しま⸜❤︎⸝サイズ：Mカラー：ピンク実物の写真や質問がありましたら、お気軽にコメントください！୨୧┈┈検索用┈┈୨୧DearMyLove夢展望量産型フリルリボンブラウス可愛いかわいい
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