MidiUmi ベロアワイドプルオーバー ブラック

2023AW定価9900円のお品です。ブラウスや、ワンピース、ロンTなどに重ねてベストっぽく着ていただけます。若干前後差があるので、ワンピースに合わせるとサイドのシルエットがおしゃれです。中古品になります。特に目立つダメージは見当たりませんでした。総丈 前58cm後60cm裄丈34cm身幅56cm平置きで測りました。素人ですので多少の誤差、見落としはご了承下さい。神経質な方のご購入はご遠慮ください。以下商品詳細です。秋冬の定番生地でもあるベロアを使用したワイドプルオーバーです。温かみのある生地感と上品な雰囲気が特徴のシンプルなプルオーバーアイテム。ベスト感覚でシャツやタートル、ワンピースに合わせていただけるレイヤードを楽しめる1枚。落ち着きのあるベロア生地で清楚な大人の着こなしを表現します。#mizuiroind#midiumisolid



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