ピンクハウスチュニック新品

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···長袖新品のピンクハウスチュニックてすホワイトでとても清潔感があります胸元の薔薇の刺繍がとても素敵ですタグは取りましたが未使用品ですご理解いただける方に宜しくお願い致します
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