9月末まで セオリーリュクス　トップス　ブラウス プリーツ ブラウン 38　M

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ご覧頂きましてありがとうございます。9月末までの出品になります。セオリーリュクス トップスです。サイズ：38Ｍ着丈：56㎝程度身幅：47㎝程度カラー：明るいブラウン後ろファスナーとろみのある素材で、前プリーツがすっきりと見せてくれます。ご家庭でお洗濯できます。そのまま1枚で着ても、スーツのインナーにも着用できます。10回程度着用後、保管していました。定価24,000円程度です。綺麗な状態ですが、中古品という事をご理解の上ご購入お願いいたします。小さく畳んで、ネコポスにて発送予定です。多少のしわはご了承ください。カラー...ブラウン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏、秋