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セール中　レスポートサック 101匹わんちゃん ショルダーバック　ポーチ付き
商品番号 L81352784225
商品名

セール中　レスポートサック 101匹わんちゃん ショルダーバック　ポーチ付き
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,503 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げLeSpotsac101匹わんちゃん　ポーチ付き　2点セットLeSportsacのバッグの中でも、特に機能性の高い定番スタイル。お出掛けにとても使いやすいサイズ感で、デイリーにも旅行にも大活躍のバッグです。ポーチも付いていてお得感もたっぷりのアイテムです。バック：ショルダー長さ：調節可（約）62～123cm縦23cm横32.5cmマチ10-16cmポーチ：縦16cm横21.5ｃｍ新品未使用品ですが検品・撮影の為だけに開封しております。画像の物を送ります。【発送について】折り畳んでネコポス発送になります。海外からのインポート品となりますので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します、ご了承の上ご購入ください。すり替え防止のため、返品、キャンセルは受け付けません。LeSportsacレスポートサックショルダーバッグバッグトートバッグショルダーバッグポーチコスメメイク小物入れ
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