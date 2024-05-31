上質なオールレザー✨オールド　コーチ 　ショルダーバッグ　ブラック　シルバー金具

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オールレザーで高級感のあるコーチのショルダーバッグです。携帯や長財布なども収納可能。人気のカラーのブラックで、コーディネートしやすいお品です。OLDCOACHオールドコーチショルダーバック シルバー 銀金具 レザー 革 皮 ビンテージ ヴィンテージ vintageオールド アメリカ製 USA製チャーム付ブラック 黒○サイズ:タテ26cmヨコ29cmマチ8cmショルダーストラップ74cm（左右それぞれ調節可能）採寸における多少の誤差はご了承ください。〇配送:全品送料込みのお値段です。追跡可能で、配達の早いメルカリ便発送です。梱包方法はビニールやプチプチで包み、雨に濡れない対策をしています。〇状態:中古品ゆえの使用感はございますが、まだまだご利用頂けます。レザーオイルでクリーニング済み。検品して特に気になった点は以下となります。 ビンテージアイテムなのでスレや小傷がごさいます（写真9、10）状態についてご質問ありましたらご購入前にコメントください。 #アサホマ出品中のバッグを見る↑こちらもチェックしていただけたら嬉しいですっ✨〇購入先:大手リユースショップ・大手ブランドオークションで購入しています。〇トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください。注意事項を記載しておりますのでご了承の上、お取引をよろしくお願い申し上げますm(__)m〇ご案内:↓の商品もぜひチェックしてみてください♪お探しのものが見つかったら嬉しいですっ✨#アサホマ出品一覧