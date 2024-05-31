【美品】　ダコタ　トートバッグ　キャンバス　レザー　黒　ブラック

○アイテムDakotaダコタ トートバッグ キャンバス レザー○サイズタテ約22cmヨコ約34cmマチ約18cmハンドル高さ約15cm○商品説明ダコタの中でも人気のトートバッグになります。カラーもブラックとスタイリッシュでお出かけ、お買い物にいかかでしょう。○仕様外側ポケット✖️2内側ファスナーポケット✖️1内側ミニポケット✖️2○状態目立ったキズ汚れ等はありませんが完璧な商品をお探しの方は新品をご購入くださいませ。○カラー黒 ブラック○素材 キャンバス持ち手 レザー●購入先ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。○お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、お写真の撮影のため使用しているバッグハンガー、小物は付属致しませんので予めご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⭐️たくさんある商品の中からご覧いただきありがとうございます！⭐️お値下げ交渉もできる範囲で承りますのでコメントでお気軽にお申し出ください。⭐️フォロー割引きしますので詳しくはプロフィールでご確認ください！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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