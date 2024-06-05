ルイヴィトンLOUIS VUITTON シティスティーマーMM2wayショルダー

最終値下げルイヴィトンの極美品を出品しますW31×H26×D12cmショルダーストラップ 71cm（素人採寸のため多少の誤差ご容赦ください）型番 M42347シリアルDU1176当時の定価確か47万円型番を調べてもらったらわかりますが30万前後で取引されてる質屋さんもあり現在では品薄です球数が少ないので価値がわかる人にぜひ買っていただきたいです柄/種類···モノグラム系柄/詳細···モノグラム・マルチカラーバッグサイズ···MM



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