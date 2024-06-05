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ルイヴィトンLOUIS VUITTON シティスティーマーMM2wayショルダー
商品番号 Q59761368330
商品名

ルイヴィトンLOUIS VUITTON シティスティーマーMM2wayショルダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 68,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げルイヴィトンの極美品を出品しますW31×H26×D12cmショルダーストラップ　71cm（素人採寸のため多少の誤差ご容赦ください）型番　M42347シリアルDU1176当時の定価確か47万円型番を調べてもらったらわかりますが30万前後で取引されてる質屋さんもあり現在では品薄です球数が少ないので価値がわかる人にぜひ買っていただきたいです柄/種類···モノグラム系柄/詳細···モノグラム・マルチカラーバッグサイズ···MM
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