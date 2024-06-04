Ray BEAMS sister jane / Tapestry Top

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商品詳細
シスタージェーンのかわいいキャミソールですゴブラン織で高級感のあるアイテム。式典時に1度着用のみ。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。商品説明アンティークな雰囲気が魅力■デザインゴブラン織りがクラシックな印象のキャミソールトップスです。胸下はコットンレースのトリミングが施されたフリルで切り替えられており、裾にかけて華やかに仕上がるデザイン。背中の大きなリボンがポイントです。同素材のパンツ（品番：61-23-0127-241）とのセットアップもお楽しみいただけます。■サイズやや短め丈。シャツや薄手のニットを中に着用することが可能なサイズ感です。■素材表面感のあるゴブラン織りの生地を使用しており重ねるだけで華やかに仕上がります。■メーカー番号26SJ02TO506MULsisterjane/シスタージェーンヴィンテージにインスパイアされたシグネチャースタイルとトレンドを意識したユニークでオリジナリティ溢れるデザインが目を引くロンドン発祥のブランド。ディテールやカッティング、そして素材感にこだわり、常に新しいトレンドを作りあげることを追求し続けています。柄・デザイン···花柄
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