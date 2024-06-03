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Y-3、コムデギャルソンTシャツ2枚セットMサイズ
商品番号 G28592287398
商品名

Y-3、コムデギャルソンTシャツ2枚セットMサイズ
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y-3のTシャツ　サイズ不明コムデギャルソンTシャツ　Mサイズ二つともサイズ感は似ています。数回着ただけなので、汚れなど無く、状態はいいと思います。神経質な方はお控えください。　柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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