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- Y-3、コムデギャルソンTシャツ2枚セットMサイズ
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商品詳細
Y-3のTシャツ サイズ不明コムデギャルソンTシャツ Mサイズ二つともサイズ感は似ています。数回着ただけなので、汚れなど無く、状態はいいと思います。神経質な方はお控えください。 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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