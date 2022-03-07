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リボン　フリル　ブラウス　前後　2WAY 新品未使用　ヨリ　ツル
商品番号 T56812639969
商品名

リボン　フリル　ブラウス　前後　2WAY 新品未使用　ヨリ　ツル
ブランド名 ヨリ
特別価格 税込 1,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンディペンディで購入しました長袖フリルブラウスです。前後どちらでも着用していただけます！Aラインブラウスでチュニック、パンツなどに合わせると可愛いです♡着用するつもりでしたのでタグは切ってしまいましたが試着のみのお品です。カラー···ホワイト袖丈···長袖素材···コットンヨリのタグをお借りしております。#zara#バースデーバッシュ#ディホリック#ohga#yori#cygne#マーレット#マチャット#トレフルプラスワン#ドノバン#fitmore
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