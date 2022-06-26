SHINee ANTIQUE HAND MIRROR キー

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商品詳細
SHINeeANTIQUEHANDMIRRORキーアンティークハンドミラー韓国の公式ショップで購入しました。現時点でオンラインストアで完売しております。アイテム情報-商品:ハンドミラー(平面ミラー+拡大ミラー)\u0026フォトカード(ラウンドフォトカード+一般フォトカード)-素材:METAL、GLASS、PAPER-サイズ(CM):ハンドミラー:7×7/ラウンドフォトカード:5.8×5.8/一般フォトカード:5×8.5-販売元：SMBRANDMARKETING-製造国：韓国-製造日：2023.09他にもSHINeeの商品を多数出品しておりますので、よろしければご覧ください。#Licca_SHINee複数購入で、送料分お値下げします。よろしくお願いいたします。韓国限定フォトカードトレカ手鏡コンパクトコースター
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