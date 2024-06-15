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エルメス　スカーフ　ローブレジェール　Robe Legere
商品番号 V98517535141
商品名

エルメス　スカーフ　ローブレジェール　Robe Legere
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 22,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年カナダのエルメス正規店で購入しました。全く使用機会がないので出品します。一度も使用しておりません。ご検討宜しくお願い致します。
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